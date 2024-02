CPR, Rali Serras de Fafe: Kris Meeke foi o mais rápido no ‘free practice’ | AutoSport

Já são conhecidos os primeiros números da temporada de 2024 do CPR, com Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 N Rally2) a serem os mais rápidos no ‘free practice, bem na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) com Marco Bulacia/Diogo Vallejo (Citroën C3 Rally2) em terceiro na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2). Quinto posto para Martynas Samsonas/E. Snitkas (Škoda Fabia N5) que com o seu espetacular andamento se sobrepóe à menor competitividade do carro face aos Rally2. Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) sextos, com o restante plantel do CPR fora do top 10, para já. Segue-se a qualificação.

