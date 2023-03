CPR, Rali Serras de Fafe, José Pedro Fontes: “Foi uma prova muito dura…” | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) terminaram na 4ª posição do CPR na sequência de uma prova muito difícil, especialmente na primeira etapa. Com uma afinação do C3 errada, Fontes atrasou-se no sábado, mas esteve ao seu nível no domingo e recuperou: “decidimos mudar todo o set-up e as melhorias na parte da tarde foram evidentes”. Depois, recuperaram vários lugares, mas já foi tarde para chegar ao pódio: “não nos foi possível fazer mais. Foi uma prova muito dura, principalmente o primeiro dia. Depois as coisas correram francamente melhor e já conseguimos imprimir o nosso ritmo, disputando cada especial com os nossos mais diretos rivais e terminando a cerca de 15s do pódio no CPR”, disse.