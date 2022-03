CPR, Rali Serras de Fafe, José Pedro Fontes: “as coisas não nos correram bem no ‘qualifying’” | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte terminaram a prova do CPR realizada no âmbito do Rali Serras de Fafe assegurou o quarto lugar final do CPR, o resultado possível, numa prova muito difícil, marcada pelas adversas condições climatéricas que se verificaram. Quintos na qualificação, e partindo mais atrás do que desejavam a muita chuva, lama e um conjunto de especiais cujo piso se degradou muito rapidamente, em nada ajudou a dupla: “as coisas não nos correram bem no ‘qualifying’ e a verdade é que parte relevante da nossa exibição de hoje se deve a este detalhe. Ainda assim e sabendo que sob condições diferentes podíamos ter feito melhor, o quarto lugar final no CPR permite-nos somar os primeiros pontos, numa temporada que, todos sabemos, será muito disputada,” afirmou José Pedro Fontes.

O piloto do Porto acrescentou ainda que “tivemos um percalço na segunda especial da manhã, não conseguindo evitar uma saída de estrada, que nos custou muito tempo. Adensaram-se as dificuldades, mas, acima de tudo, queríamos dar o nosso melhor e tentar evitar as muitas armadilhas que iam surgindo ao longo das especiais, ora escorregadias, ora com enormes valas. Para a segunda ronda de especiais fizemos algumas alterações no carro e, apesar da posição na estrada, conseguimos imprimir um andamento mais forte e mais próximo do que desejamos.”

De referir que pela manhã a organização da prova se viu forçada a cancelar a primeira passagem pelo troço de Vieira do Minho e, mais tarde, Boticas 2, pelo facto de a degradação dos pisos poder por em causa a circulação, em caso de acidente, dos veículos de segurança. No final do dia o troço de Luilhas 2 seria, entretanto, neutralizado.