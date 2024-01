CPR, Rali Serras de Fafe está definido | AutoSport

Já está definido o Rali Serras de Fafe – Felgueiras – Boticas e Cabeceiras de Basto, prova que vai abrir o Campeonato de Portugal de Ralis deste ano. Tendo em conta que a prova ‘perdeu’ o Europeu de Ralis, conta este ano apenas com 11 troços, ao contrário dos 17 do ano passado. Este ano a prova realiza-se a 23 e 24 de fevereiro, sexta e sábado, bem mais cedo que o ano passado, arranca com os troços na zona de Boticas, a PEC1 Boticas / Vale do Tâmega é igual ao ano passado com 9.64 Km, mas a PEC2 Boticas / Senhor do Monte tem 11.53 km, cerca de menos quatro quilómetros do que em 2023. O dia de sexta-feira termina com a super especial de Fafe. A prova prossegue no sábado com mais oito troços, Luílhas tem uma versão maior que em 2023, Cabeceiras de Basto é praticamente igual a 2023, não há Vieira do Minho, Luílhas e Cabeceiras têm dupla passagem, sendo que na tarde de sábado os concorrentes fazem dupla passagem pelo Seixoso e Fafe, com a versão da Lameirinha a ser mais curta que em 2023, cortando-se parte da zona inicial.

Sexta-feira 23. 2.

etapa

Shakedown (Montim) 3.61 km 08:00

Início – Boticas 15:45

PEC1 Boticas / Vale do Tâmega 9.64 km 16:13

Serviço A – Fafe – 45 mins 21:15

PEC2 Boticas / Senhor do Monte 11.53 km 16:51

Reagrupamento – 159 mins 18:16

PEC3 SSS Fafe 1.62 km 21:00

Sábado 24. 2.