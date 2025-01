CPR, Rali Serras de Fafe: entra Montim, Fafe City Stage é ‘de borla’…

Depois de entre 2021 e 2023 o Rali Serras de Fafe ter pertencido ao Europeu de Ralis, tendo por isso bastante mais troços (17 em 2023) a versão de 2024, só para o CPR, teve somente 11 troços, os mesmo que estão previstos este ano, sendo que a única diferença é a entrada do troço de Montim no final do primeiro dia de prova, sexta-feira, 7 de março, mantendo-se a Fafe City Stage, mas sem que esta conte para a classificação, sendo apenas uma classificativa espetáculo.

No segundo dia, sábado, 8 de março, tal como no ano passado, dupla passagem por Luílhas, este ano com uma versão mais curta, menos dois quilómetros que em 2024, duas passagens por Cabeceiras de Baixo, que é igual a 2024, e à tarde, dupla passagem pelo Seixoso e Lameirinha, exatamente iguais a 2024.

A prova deste ano realiza-se duas semanas mais tarde do que em 2024.