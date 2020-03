CPR, Rali Serras de Fafe e Felgueiras, Ricardo Teodósio: “Fomos surpreendidos pela chuva”

Os campeões de Portugal de ralis, Ricardo Teodósio e José Teixeira, estiveram presentes na primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Ralis Serras de Fafe e Felgueiras. A dupla do Skoda Fabia R5 Evo esteve sempre entre os três primeiros e proporcionou uma luta excelente pelo segundo lugar com Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5).

No fim do rali, Ricardo Teodósio e José Teixeira venceram duas classificativas (Fafe Street Stage e Luílhas / Guilhofrei) e levaram o Skoda Fabia R5 Evo do Team Vito Skoda ao terceiro lugar da geral.

“Este fim-de-semana fomos algo surpreendidos pela chuva, já que não tínhamos feito qualquer teste com estas condições e a confiança para atacar não era a mesma.” – disse Ricardo Teodósio.

“Ainda assim, estivemos sempre entre os três primeiros do CPR e ganhámos dois troços, o que em conjunto com o terceiro lugar acaba por nos dar pontos importantes para começar o campeonato. Muito obrigado a todos os que nos apoiaram nos troços e no parque de assistência. Agora vamos analisar este rali e preparar bem a próxima prova.” – referiu Ricardo Teodósio.