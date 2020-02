CPR, Rali Serras de Fafe e Felgueiras: Armindo Araújo vence. Magalhães passa Teodósio

Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) venceram o Rali Serras de Fafe e Felgueiras, primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis. A dupla da equipa Team Armindo Araújo/The Racing Factory acabou o rali com uma vantagem de 1:26.0s para Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5)

A dupla do Team Hyundai Portugal conseguiu assim passar Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5), após venceram a última especial do rali.

Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) começam com um pódio a defesa do seu título de campeões de Portugal de ralis. Ficaram a 4.5s da dupla Magalhães do Hyundai i20 R5.

Na quarta posição ficaram José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroen C3 R5), que não conseguiram chegar-se à luta pelo pódio, mas também não descaíram, terminando a 1:51.5s da terceira posição, mas com uma vantagem de 2:36.2s para o quinto classificado do CPR.

Em termos gerais, a dupla da Citroen Vodafone Team fica com a quinta posição final, com Pedro Heller e Martí Marc (Volkswagen Polo GTI R5) na quarta posição final.

No CPR, Miguel Correia e Pedro Alves (Skoda Fabia R5) conseguiram segurar o quinto posto, ficando na frente de Manuel Castro e Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5).

Classificação geral do Rali Serras de Fafe

No Campeonato de Portugal de Ralis das Duas Rodas Motrizes, Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro (Peugeot 208 R2) venceram o Rali Serras de Fafe com uma vantagem de 1:57.2s para Ruben e Estevão Rodrigues (Peugeot 208 R2). Terceira posição para João Figueredo e Fábio Ribeiro (Citroen C3 R3T) que ficaram a mais de 20 minutos de Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeira (Peugeot 208 R2).

Classficação geral do Rali Serras de Fafe (2WD)

