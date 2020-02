CPR, Rali Serras de Fafe e Felgueiras: Armindo Araújo líder

Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) lideram o Rali Serras de Fafe e Felgueiras na frente de Nicolay Gryazin/Nicolay Gryazin (Hyundai i20 R5) com os campeões em título Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5) em terceiro. Os dois portugueses terminaram o dia separados por 11.8s depois de Teodósio ter ganho 1.5s a Araújo no derradeiro troço, a Super Especial Fafe Street Stage.

Bruno e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) terminaram a 24.8s dos líderes, com José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroen C3 R5) a não conseguirem melhor do que ficar a 42.6s da frente.

Como se percebe pelos registos, Armindo Araújo, com um carro muito bem afinado, e cheio de confiança, entrou muito forte, e depressa se cotou como o melhor no CPR, suplantando claramente o campeão em título, Ricardo Teodósio que se queixou um pouco da sua ordem na estrada, alegando que os dois WRC à sua frente deixam marcas que não pode ser seguidas pelo seu Skoda. De qualquer forma, os dois WRC limpam bem mais a estrada do que se poderia esperar numa prova como Fafe.

Bruno Magalhães e José Pedro Fontes viram-se impotentes para fazer melhor. O piloto da Hyundai queixou-se de não conseguir meter a potência no chão, pois estes estavam em muitos locais com gravilha em cima, diferente dos reconhecimentos. Já Fontes, confessou ter cometido erros no primeiro troço, não encontrando forma de andar mais perto da frente no segundo.

Pedro Meireles, ficou pelo caminho com problemas de embraiagem no seu VW Polo GTI R5.

Na primeira especial, Aboim/Monte 1, Armindo Araújo e Miguel Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) voaram, Aboim/Monte, fazendo o tempo de 11m 28,4s e dessa forma bateram os russos do Hyundai i20 R5, Nicolay Gryazin e Yaroslav Fedorov, que foram 5,4 segundos mais lentos.

Os campeões nacionais em título, Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) foram a segunda equipa nacional, terceira à geral, com mais 7,9 segundos do que os líderes.

Adruzilo Lopes e Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram os mais rápidos entre os NR4 (antiga produção, ou automóveis mais próximos dos de serie).

Nas duas rodas motrizes, em termos nacionais, Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro (Peugeot 208 Vti) levaram a melhor sobre Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 R2).

Fernando Teotónio e Luís Morgadinho desistiram com problemas de embraiagem no Mitsubishi Lancer Evo X. Enrico Oldrati e Elia Guio, desistiram com problemas mecânicos no Peugeot 208 Vti.

Mex e Luís Sá desistiram com problemas de transmissão no Porsche 911 Gt3.

Na PE2, Aboim/Monte 2, Armindo Araújo e Miguel Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) mantiveram a liderança, apesar de terem cedido 1,2 segundos para os mais rápidos na classificativa, os russos Nicolay Gryazin e Yaroslav Fedorov (Hyundai i20 R5) com o tempo de 11 m 28,3 s.

Os campeões nacionais em título, Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) mais uma vez foram a segunda equipa nacional, terceira à geral. Retiraram 1,4 segundos à passagem anterior e ficaram a 13,3 segundos dos líderes. Bruno e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) melhoraram 3,5 segundos face à primeira passagem e são quartos.

José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroen C3 R5) melhoraram 6,6 segundos, foram quintos na classificativa e reduziram a diferença para a dupla sul-americana, o argentino Alberto Heller, navegado pelo chileno José Diaz, em Ford Fiesta R5 MKII.

Nada de novo nos NR4 (antiga produção, ou automóveis mais próximos dos de série) Adruzilo Lopes e Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) continuam a ser os mais rápidos.

Nas duas rodas motrizes, Georg Linnamae e Volodymyr Korsia (Peugeot 208 VTI R2) terminaram a segunda passagem na frente, com uma vantagem de 17,4 segundos sobre os britânicos Ruari Bell e Darron Garod (Ford Fiesta 1.0L ST line).

Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro (Peugeot 208 VTi) são a melhor equipa portuguesa, em terceiros das duas rodas motrizes. A oposição, a 8,8 segundos de diferença, é encarnada por Pedro Almeida Hugo Magalhães (Peugeot 208 R2)

Pedro Meireles e Mário Castro pararam no meio da classificativa, com problemas mecânicos no VW Polo GTI R5. José Gonçalves e José Janela (Ford Fiesta 1.0L ST Line) desistiram depois de uma saída de estrada.

