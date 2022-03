CPR, Rali Serras de Fafe, Bruno Magalhães: “após quatro, cinco carros a estrada ficava destruída” | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) terminaram o Rali Serras de Fafe na terceira posição da geral entre os concorrentes do CPR, o resultado possível num rali muito difícil, em que a dupla da Hyundai teve muitas dificuldades com os pisos escorregadios da prova. De início, o piloto não esperava tanta lama, afinou o carro nesse sentido, e as dificuldades foram mais do que muitas. Salvou-se o resultado, mas terminar uma prova do CPR a 4m30s do vencedor, só mesmo numa prova com estas dificuldades, pois as diferenças são perfeitamente anormais, e existem porque a diferença de passar na ou perto da frente era enorme face a quem rodava mais atrás: “Foi uma prova muito difícil, obviamente não aquilo que nós ambicionamos, o nosso rali ficou desde logo condicionado quando não fizemos um bom tempo na qualificação. Apanhámos condições absolutamente extremas, talvez das piores que vi na minha carreira, e já fiz muitos ralis, não sei se foi a forma como os troços foram arranjados ou não mas a verdade é que os carros passam e vê-se que os primeiros pilotos ainda conseguem conduzir, e após quatro, cinco carro a estrada ficava destruída, a água entrava nas linhas que são criadas, e para quem vinha atrás era impossível, só restava mesmo tentar manter o carro na estrada.

Portanto, com estas condições que existiam foi um dia muito difícil, já que depois de passarem três, quatro carros, os pisos começavam a ficar destruídos, bastava olhar para os tempos, com margens completamente absurdas, e portanto o que fizemos foi tentar manter o carro na estrada, fizemos segundo lugar na Power Stage, tentámos levar o máximo de pontos possível daqui. Nunca tínhamos andado com este nosso Hyundai neste tipo de pisos, pelo que temos também alguma aprendizagem”, disse.