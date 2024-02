CPR, Rali Serras de Fafe: as primeiras imagens (fotogaleria) | AutoSport

Foto ZOOM Motorsport/António Silva

Primeira prova do CPR 2024, o Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto vai para a estrada a partir das 15h45 para cumprir a passagem pelas especiais de Boticas/Vale do Tâmega (9,64 km às 16h13)e Boticas/Sr. do Monte (11,53 km às 16h51) e a Super Especial de Fafe (1,62 km às 16h51).

Segue-se a passagem pelo Parque de Assistências (22h00 na Praça das Comunidades – Fafe) antes da entrada no Parque Fechado (Frente ao Parque Multiusos – Fafe) às 22h15, terminando a 1ª etapa e a primeira e segunda seções.

A 2ª Etapa e a terceira, quarta, quinta e sexta secções iniciam-se no sábado (24 de fevereiro) às 07h10 para disputarem a primeira e segunda passagens por Luílhas (11,90 km às 08h00 e às 10h26)e Cabeceiras de Basto (10,68 km às 11h09). Segue-se um reagrupamento na Praça Mártires do Fascismo (Feira Velha) às 11h44 (final das secções 3 e 4), antes da passagem pelo Parque de Assistências (12h29). Após o Parque de Reabastecimento, a prova recomeça com as duas passagens pelos troços de Seixoso (9,97 km às 13h32 e 16h00)e Lameirinha (11,18 km às 14h30 e 16h58) sendo que a segunda passagem por Lameirinha (11,18 km)será a Power Stage. A prova termina com a entrada em Parque Mártires do Fascismo (Feira Velha)em Fafe(17h32).