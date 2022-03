CPR, Rali Serras de Fafe/2RM: Triunfo de Ernesto Cunha | AutoSport

Tal como se previa, a luta do 2RM nacional (Campeonato de Portugal de Ralis de duas rodas motrizes) ‘misturou-se’ com a da Copa Peugeot. Nesse contexto, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) foram os vencedores, terminando com 29.7s de avanço para Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), com Luís Morais/Helena Maia (Peugeot 208 Rally 4) em terceiro, mas muito longe do duo da frente, a quase dois minutos e meio.

Rafael Cardeira/André Couceiro (Renault Clio 4RS) foram os primeiros líderes, na super especial, mas tiveram problemas logo em Boticas 1 e atrasaram-se, caindo para sétimo.

Logo aí, Ernesto Cunha e Ricardo Sousa destacaram-se do resto do ‘pelotão’, com Luís Morais a cair para terceiro já a mais de um minuto.

Em Cabeceiras, Ernesto Cunha acrescentou mais 14.9s à sua liderança e colocou-a em 39.0s face a Ricardo Sousa. Na parte da tarde o duo da frente abrandou o ritmo, e terminaram separados por 29.7s nas mesmas posições. Luís Morais foi terceiro a 2m26.9s e a seguir as margens foram dilatadas.

José Loureiro/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) foram quartos a 5m44.6s, na frente de João Silva/Inês Veiga (Renault Clio 4 RS), que terminaram a 6m06.1s. Seguiram-se João Colaço/josé Patrício (Renault Clio) a 10m39.4s, com Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 R2) em sétimo a 12m49.3s.

A fechar a lista, Paulo Roque/Tiago Teixeira (Peugeot 208 Rally4) oitavos a 14m33.8s e Rafael Cardeira, a 15m40.6s.