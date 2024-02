CPR, Rali Serras de Fafe: 1º dia em Boticas, 2º Fafe, Luílhas, Cabeceiras e Seixoso | AutoSport

O Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto volta a ser em 2024 o ponto de partida do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), nos próximos dias 23 e 24 deste mês de fevereiro, com um traçado em piso de terra que apresenta, face à edição anterior, algumas novidades, como a partida na vila transmontana de Boticas, na tarde de sexta-feira. A uma semana do fecho das inscrições, e no que toca a pilotos estrangeiros, são já dadas como certas as participações do boliviano Sebastian Contreras (Citroen C3 Rally2), um estreante em provas na Europa, e de Sergi Perez (Hyundai i20 N Rally2), o jovem espanhol de 19 anos que em 2023 se sagrou vencedor da Peugeot Rally Cup Ibérica.

No primeiro dia, os pilotos começam por cumprir as duas primeiras classificativas na região de Boticas: Boticas/Vale do Tâmega (9,64 km) tem um traçado idêntico ao de 2023, enquanto Boticas/Senhor do Monte (11,53 km) surge agora com menos cinco quilómetros de extensão e embora tanto o início como o final não tenham sofrido alterações, a parte intermédia será uma estreia. A jornada termina com a já tradicional super-especial (1,62 km) noturna no centro da cidade de Fafe.

Sábado, durante a manhã, disputar-se-á uma dupla passagem pelas classificativas de Luílhas (11,9km), em versão um pouco mais longa que a do ano passado e já utilizada em edições anteriores, e Cabeceiras de Basto (10,68 km), a qual decorrerá integralmente nesse concelho. O início será o mesmo do troço do Rali de Portugal, incluindo depois três quilómetros nunca antes utilizados, para terminar no mesmo local de 2023.

A parte final do rali organizado pelo Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto inclui uma dupla passagem pelas classificativas de Seixoso (9,97 km), sem alterações em relação a 2023, e Lameirinha (11,18 km), esta numa versão mais curta que a do ano anterior e que será a POWER STAGE, estando o final da prova, em Fafe, previsto para as 17h32.

“Com a marcação das eleições legislativas para o início de março, foi imperativo antecipar a data do rali, que continua, como nos anos anteriores, a abrir o Campeonato. Embora a presente edição não faça parte do calendário do Europeu, e ficou a porta aberta para um possível regresso ao ERC em 2025, procurámos manter as entidades que nos têm apoiado nos últimos anos. De resto, creio que a estrutura da prova vai ser do agrado dos pilotos, reunindo todas as condições para proporcionar um excelente espetáculo e oxalá a emoção da disputa pelos primeiros lugares se prolongue até à derradeira classificativa”, adiantou Carlos Cruz, presidente do Demoporto.

O Qualifying e o Shakedown, na manhã de sexta-feira, voltam a ter, à semelhança da edição transata, como palco a classificativa de Montim (3,61 km), em Fafe.

Prova de abertura do CPR, o Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto será também pontuável no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM (duas rodas motrizes), no Campeonato de Portugal de Masters de Ralis, no Campeonato Promo de Ralis, no Challenge R5/S2000, sendo a prova de abertura da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup 2024.

HORÁRIO

SEXTA-FEIRA (23 de fevereiro)

Partida (Largo da Igreja de Boticas) 15:45

PEC 1 – Boticas/Vale do Tâmega (9,64 km) 16:13

PEC 2 – Boticas/Senhor do Monte (11,53 km) 16:51

Reagrupamento In (Rua ngelo Mendonça/Fafe) 18:16

Reagrupamento Out 20:55

PEC 3 – Fafe (1,62 km) 21:00

Parque Fechado (frente ao Pavilhão Multiusos) 22:15

SÁBADO (24 fevereiro)

Partida do Parque Fechado 07:15

Partida do Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 07:30

PEC 4 – Luílhas 1 (11,9 km) 08:00

PEC 5 – Cabeceiras de Basto 1 (10,68 km) 08:43

Reagrupamento In 09:18

Reagrupamento Out 09:45

PEC 6 – Luílhas 2 10:26

PEC 7 – Cabeceiras de Basto 2 11:09

Reagrupamento In (Feira Velha) 11:44

Reagrupamento Out 11:54

Parque de Assistência In (Praça das Comunidades) 12:29

Parque de Assistência Out 12:59

PEC 8 – Seixoso 1 (9,97 km) 13:32

PEC 9 – Lameirinha 1 (11,18 km) 14:30

Reagrupamento In (Feira Velha) 15:04

Reagrupamento Out 15:30

PEC 10 – Seixoso 2 16:00

PEC 11 – Lameirinha 2 – POWER STAGE 16:58

Parque Fechado (Feira Velha) 17:32