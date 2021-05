CPR, Rali Portugal: Portugueses ‘in’ e ‘out’… | AutoSport

O Rali de Portugal perspetiva-se uma prova ‘full’ para algumas equipas, enquanto outras vão apenas realizar a prova correspondente ao Campeonato de Portugal de Ralis…

Armindo Araújo, Bruno Magalhães, José Pedro Fontes, têm previsto correr a totalidade desta quarta prova do Campeonato do Mundo, o que não sucede com Ricardo Teodósio, Miguel Correia e Bernardo Sousa, que só vão disputar a sexta-feira do CPR: “Os reconhecimentos correram bem. Apanhámos nevoeiro nas zonas mais altas dos troços da Lousã e de Góis e até um pouco de chuva em Mortágua, o que deixou as estradas um pouco enlameadas, mas com dois dias de sol os pisos acabam por secar. Quanto ao resto, tudo ótimo e a nossa ideia é tentar vencer…”, disse Ricardo Teodósio.

Quanto a Armindo Araújo, está pronto para dar o seu melhor: “Correu tudo bem desde ontem. Há uns troços mais massacrados que outros, como é o caso do de Cabeceiras, com muita lama e sulcos, mas isso faz parte. Perspetiva-se um rali em que todos vão partir ao ataque. Pela minha parte, daremos o nosso melhor.”

Para Bruno Magalhães, a chuva de terça-feira alterou o estado do piso de algumas classificativas. “Nota-se que há classificativas que foram mais cuidadas do que outras, a nível da preparação do rali. Em Arganil, por exemplo, os troços estavam muito bons, mas o mesmo já não acontece, por exemplo, no de Cabeceiras de Basto, que está horrível”, referiu o piloto da Hyundai.

Paulo Neto e Vítor Hugo (Škoda Fabia R5) também vão fazer a prova toda: “Só a classificação do primeiro dia conta para o campeonato português, mas decidi participar nos quatro dias do rali. São 337.51 quilómetros ao cronómetro, o que equivale a fazer num só fim de semana três ralis do nacional”, disse.

42 Araújo Armindo Ramalho Luís Škoda Fabia Rally2 evo Portugal

43 Magalhães Bruno Magalhães Carlos Hyundai i20 R5 Portugal

45 Teodósio Ricardo Teixeira José Škoda Fabia Rally2 evo Portugal

46 Fontes José Pedro Ponte Inês Citroën C3 Rally2 Portugal

47 Sousa Bernardo Calado Victor Škoda Fabia R5 Portugal

48 Correia Miguel Costa António Škoda Fabia Rally2 evo Portugal

53 Neto Paulo Hugo Vítor Škoda Fabia R5 Portugal

55 Salvi Diogo Carvalho Jorge Eduardo Škoda Fabia R5 Portugal

57 Villas-Boas André Magalhães Gonçalo Citroën C3 Rally2

58 Ramos João Fernando Janela José Škoda Fabia R5

75 Miranda Hélder Pereira Hugo Renault Clio RS R3T

80 Almeida Pedro Magalhães Hugo Peugeot 208 Rally4 Peugeot Rally Cup Ibérica

83 Cunha Ernesto Raimundo Rui Peugeot 208 Rally4 Peugeot Rally Cup Ibérica

86 Fernandes Carlos Cardoso Valter Peugeot 208 Rally4 Peugeot Rally Cup Ibérica

88 Campos Miguel Lopes Paulo Peugeot 208 Rally4 Peugeot Rally Cup Ibérica

90 Sousa Ricardo Marques Luís Peugeot 208 Rally4 Peugeot Rally Cup Ibérica

92 Lopes Hugo Neves Tiago Peugeot 208 Rally4 Peugeot Rally Cup Ibérica