CPR, Rali Portugal, Paulo Neto: “Este é um rali que equivale a três provas do CPR” | AutoSport

Com uma aposta arrojada, Paulo Neto e Vítor Hugo pretendem efetuar todas as classificativas da prova do WRC, depois de terminar a prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis. Um teste de longa duração ao Skoda Fabia R5 é o grande objetivo: “Este é um rali que equivale a três provas do CPR, mas vai servir para fazer mão ao Skoda e acho que vamos sair com uma boa experiência depois de disputar todos os troços da prova. Correu tudo bem nos reconhecimentos, e os troços estavam em boas condições. Uma boa dose de sorte é sempre necessária nestas coisas, e apesar de pouco tempo para treinar, vamos fazer tudo para conseguir efetuar o maior número de quilómetros neste rali do WRC”, concluiu Paulo Neto.