CPR, Rali e Portugal, PEC8: Gonçalo Henriques ao ataque, tenta chegar ao líder Rúben Rodrigues

Depois de uma manhã de gestão de danos, Gonçalo Henriques / Inês Veiga (Hyundai i20 N Rally2) conseguiram recolocar-se na luta pela vitória, ganhando 7,8 segundos à dupla líder, Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2).

Depois da neutralização da PEC7, os pilotos portugueses voltaram à ação na PEC8, no troço de Góis (15,66 km), e Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) voltaram a fazer o melhor tempo, com o registo de 10:35.4. Mas o interesse voltou-se para Gonçalo Henriques, que fez o segundo melhor tempo, a 0,2 seg. do tempo de Armindo, aproximando-se de Rúben Rodrigues, que fez o quarto tempo, perdendo 8 segundos para o registo de Armindo. Em terceiro lugar, a dar sinais positivos, apareceu Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2).

José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally4 HF Integrale) fizeram o quinto tempo, a 9,5 seg. de Armindo, mas não sem uma pequena controvérsia. Foi-lhes atribuída uma penalização de um minuto por passarem antes da hora prevista no controlo. No entanto, José Pedro Fontes afirmou no final do troço que tinha cumprido os horários e não entendia a penalização.

Com o sexto tempo ficaram Pedro Meireles / Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2), seguidos de Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2), Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo), Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2) e Diogo Salvi / Gonçalo Cunha (Škoda Fabia RS Rally2).

Nas contas da geral, Rúben Rodrigues tem 14,3 segundos de vantagem sobre Gonçalo Henriques, com Pedro Almeida a aproximar-se também do segundo classificado, estando a apenas 8,3 segundos de Henriques. Com a penalização de Fontes, quem assume o quarto lugar é Pedro Meireles, seguido de Ricardo Teodósio. Diogo Salvi seguia em sexto, à frente de Fontes — cuja penalização motivou a queda na classificação — e de Hugo Lopes, que voltou a ter problemas. Armindo Araújo estava já na nona posição, com Paulo Neto / Carlos Magalhães (Škoda Fabia RS Rally2) a completarem o top 10.

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