CPR: Rali do Marítimo pode receber ‘testes’ para o Rali da Madeira | AutoSport

José Pedro Fontes e Ricardo Teodósio, pelo menos, são alguns dos pilotos que podem vir a participar no Rali do Marítimo (14/15 julho), prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2023, com o objetivo de prepararem a sua participação no Rali Vinho da Madeira (3-5 agosto), sexta etapa do CPR. Contudo, e segundo foi possível apurar, a decisão final apenas será tomada na próxima segunda-feira, depois de concluído o Rali de Castelo Branco.

O campeão nacional em título, Armindo Araújo, não tem prevista a disputa do Rali do Marítimo e quem já se sabe que também estará fora desse rali do campeonato madeirense, embora chegasse a estar nos seus planos, é Miguel Correia, mas apenas devido à coincidência da data com o casamento da sua irmã.

De resto, Pedro Meireles admitiu que adoraria participar no Rali do Marítimo, mas referiu que dificilmente tal se poderá concretizar, dado “não estarem reunidas as condições” para o fazer.