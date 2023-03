CPR, Rali do Algarve: uma ‘interessante’ escolha de ordem de partida… | AutoSport

Tal como se esperava, os mais rápidos na qualificação do Rali Casinos do Algarve escolheram partir o mais atrás possível, dentro do que seria razoável, pois dessa forma vão apanhar os troços mais limpos, mas uma questão curiosa vai ser perceber, com mais de uma dezena de carros de tração total a rodar à sua frente isso vai impactar com os pisos. Em princípio não muito, mas não há certezas absolutas.

Certo é que esta foi uma escolha bem curiosa, porque não é habitual.

Seja como for, os primeiros favoritos rodam entre a 17ª e 24ª posição, pelo que entre eles as diferenças não serão abissais. Seja como for, há algum risco para os pilotos mais rápidos, rodarem tão atrás, pois não seria, em condições normais, a melhor posição para se rodar na estrada. Isso seria, mais ‘coisa’, menos ‘coisa’, o oitavo lugar.

Mas Pedro Meireles escolheu o 20º e os seguintes seguiram a ‘sugestão’. No 17º lugar, José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2), seguem-se 18º, Paulo Meireles (Hyundai i20 N Rally2), 19º, Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), 20º, Pedro Meireles (Hyundai i20N Rally2), 21º, Craig Breen (Hyundai i20N Rally2), 22º, Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 Evo), 23º, Bernardo Sousa (Citroen C3) e 24º, Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Como se sabe, Pedro Meireles foi o mais rápido na qualificação, e teve o privilégio de ser o primeiro a decidir em que lugar partia, optando pelo 20º, e logo a seguir Craig Breen, o líder do Campeonato de Portugal de Ralis, optou pelo 21º e Pedro Almeida, o terceiro melhor no qualifying, seguiu o mesmo caminho: 22º.

De referir ainda que o facto de Pedro Meireles e Pedro Almeida terem feitos bons tempos, se justifica também pelo facto dos homens da Hyundai, Ricardo Teodósio e Craig Breen terem levado pneus de composto mais duro.

Ordem de partida 1ª etapa:

1º, Nélson Silva (Toyota Yaris Proto)

2º, Miguel Carvalho (Peugeot 206 GTi)

3º, Pedro Silva (Peugeot 208 Rally4)

4º, Anton Korzun (Peugeot 208 Rally4)

5º, Henrique Cunha (Peugeot 208 Rally4)

6º, Gonçalo Henriques (Renault Clio RS)

7º, Adruzilo Lopes (Mitsubishi Lancer Evo X)

8º, Rui Madeira (Mitsubishi Mirage)

9º, Rui Borges (Mitsubishi Lancer Evo IX)

10º, Henrique Rodrigues (Mitsubishi Lancer Evo VII)

11º, Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4)

12º, João Vinha (Mitsubishi Lancer Evo VI)

13º, Paulo Caldeira (Citroen C3 Rally2)

14º, Ricardo Filipe (Ford Fiesta R5)

15º, Jose Luis Pelaez (Hyundai i20N Rally2)

16º, Paulo Neto (Skoda Fabia Rally2 Evo)

17º, José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2)

18º, Paulo Meireles (Hyundai i20 N Rally2)

19º, Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2)

20º, Pedro Meireles (Hyundai i20N Rally2)

21º, Craig Breen (Hyundai i20N Rally2)

22º, Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 Evo)

23º, Bernardo Sousa (Citroen C3)

24º, Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 Evo)

25º, Rakan Al Rashed (Skoda Fabia RS Rally2)

26º, Diogo Salvi (Skoda Fabia R5)

27º, Lucas Simões (Ford Fiesta Rally2 MK II)