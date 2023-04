CPR, Rali do Algarve: Ricardo Teodósio vence em casa | AutoSport

Está carimbada a vitória de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) no Rali Casinos do Algarve 2023. A dupla da Team Hyundai Portugal venceu a Power Stage e confirmou o triunfo, frente à dupla da ARC Sport, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo). É um triunfo saboroso para Teodósio que vence em casa, no “seu” rali. Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) concluíram com nota positiva este rali, com um pódio merecido, depois de uma sólida prestação.

O filme do rali

O rali começou com Miguel Correia na liderança, tendo feito melhor tempo que os grandes favoritos Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2). Esperava-se que Breen voltasse a dominar o rali, mas nisto das corridas raramente corre exatamente como se espera. O dia começou com a primeira passagem por Silves que mexeu logo com o rali. Breen teve um violento acidente e ficou logo fora de prova (sem mazelas para piloto e navegador), Também Bernardo Sousa/Inês Veiga (Citroen C3 Rally2) tiveram um acidente nesse troço e tiveram de receber assistência médica. No entanto, ambos estão bem e foi maior o susto que as consequências. Foi nesse troço que Teodósio passou para a frente do rali e aí se foi mantendo até ao fim da secção da manhã. Mas ainda havia dúvidas sobre a classificação geral. Miguel Correia, que tinha começado o dia líder, foi apanhando nos incidentes da primeira especial do dia e ficou com um tempo provisório enquanto o CCD decidia que tempo atribuir ao piloto. Das quatro especiais da manhã, Teodósio venceu três, Correia venceu uma. Quem andou sempre no top 3, ou por perto foi Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2), com uma prestação muito sólida ao longo da manhã. José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) ia perdendo tempo para os homens da frente mas no último troço da manhã fez o segundo tempo, no que poderia ser um início de uma recuperação, apesar de já estar a quase um minuto de Teodósio.

No final da manhã, Teodósio liderava, seguido de Miguel Correia, cujo tempo que lhe foi atribuído na PE2 o colocava a 14.5 seg. do líder. Pedro Meireles era terceiro, a 20 segundos da frente, com Fontes em quarto e Rakan Al-Rashed – Dale Moscatt (Skoda Fabia Rally2 evo) a fechar o top 5. No entanto, o rali sofreria mais uma “cambalhota”. Os dois últimos troços do dia foram anulados com receio que os últimos carros fossem para a estrada já noite dentro. Assim, sobravam apenas duas especiais para Correia tentar o ataque à vitória.

Teodósio venceu a primeira especial da tarde e na segunda (Power Stage), apesar de Correia ter feito um esforço final, não foi a tempo de recuperar. Teodósio venceu o rali, com 16.4 de vantagem para Correia. Pedro Meireles garantiu um lugar no pódio, a 43.1 seg. do primeiro. José Pedro Fontes terminou no quarto posto e Al-Rashed completou o top 5. Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) foram sextos, à frente de Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2). Diogo Salvi/Hugo Magalhães (Skoda Fabia Rally2 evo) foram oitavos, Lucas Simões/Nuno Almeida (Ford Fiesta R5 MkII) nonos e o top 10 à geral ficou para Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo).

