CPR, Rali do Algarve, Ricardo Teodósio: “provar que o primeiro rali não foi pedra no caminho do título” | AutoSport

Se a primeira ronda do Campeonato de Portugal de Ralis 2024 não foi de todo perfeita para a dupla Ricardo Teodósio – José Teixeira, não haveria melhor forma de ganhar motivação para a segunda etapa do CPR que fazê-lo “em casa”! O Rally Casinos do Algarve vai servir de rampa de lançamento para as boas prestações da dupla algarvia que se mostra muito confiante para um rali que promete ser animado na luta pela vitória à geral.

“Está a começar uma semana muito boa, a semana do nosso tão querido Rally Casinos do Algarve. A organização esforçou-se por fazer um rali com troços novos e novas dificuldades e, nos reconhecimentos, vamos tirar as ilações necessárias ao traçado a fim de conseguirmos estar mais competitivos. Queremos muito provar que o primeiro rali não se tratou de uma pedra na nossa caminhada para mais um tão ambicionado título. Enquanto Campeões Nacionais sabemos que partimos sempre como um dos principais candidatos, mas a primeira prova também provou que vamos ter adversários de grande nível. Vai ser um rali divertido e muito disputado”, explicou Ricardo Teodósio.

Por seu lado, José Teixeira mostra-se muito satisfeito pela entrada em mais uma semana de rali, principalmente para este que é tão especial para a dupla: “Correr em casa é sempre especial, somos acarinhados de outra forma, temos as nossas famílias ainda mais perto e os nossos amigos por todo o lado nos troços. A #24MyFamily vai estar bem representada e espalhar as nossas cores por todo o traçado e, só por isto, só podemos estar motivados. Sabemos que temos de fazer mais, trabalhar mais para estarmos na luta pela vitória e é isso que quero garantir desde já aos nossos adeptos e patrocinadores. Contem connosco porque vamos estar fortes e muito focados no nosso objetivo”, afirmou.

Ao Hyundai i20 N Rally2 da Team Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio inicia a participação no Rally Casinos do Algarve a 15 de Março, data marcada para a realização do Free Practice, Qualifying Stage e das primeiras três especiais cronometradas. O Rali prolonga-se até sábado, dia 16, para o qual estão agendadas 6 especiais que vão definir o vencedor do evento.