CPR, Rali do Algarve: Ricardo Teodósio começa a tarde ao ataque | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) começaram bem a secção da tarde do Rali do Algarve. A dupla da Hyundai segue na liderança e venceu o troço Messines 1 -(14.75 km). Mas a vantagem para o segundo classificado diminuiu. É que depois do CCD decidir os tempos atribuídos aos pilotos que foram afetados pelos incidentes da PE2, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) são agora segundos à geral. Foram também segundos nesta especial, perdendo 2.6 seg. para o líder. Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) foram terceiros clássicos foram os terceiros a mais de 11 seg da referência. José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) foram quartos.

Nas contas à geral, Teodósio lidera com 17.1 seg, alargando a vantagem que era de 14.5 seg para Miguel Correia, agora em segundo, com Pedro Meireles num confortável terceiro posto.

