CPR, Rali do Algarve, Ricardo Sousa: “mostrámos que temos ritmo para vencer as provas” | AutoSport

O Rali Casinos do Algarve, ficou marcado pelo regresso de Ricardo Sousa / Luís Marques às vitórias no Campeonato de Portugal de Ralis de 2 Rodas motrizes, ao que juntou ainda a vitória no Rally & You Portugal Cup da Peugeot, e ainda o 11º lugar da classificação geral.

A dupla da Prolama esteve sempre na luta pela vitória, destacando-se na parte final com um andamento forte e muito seguro, dilatando em cada especial de classificação a sua vantagem para todos os adversários.

Este resultado coloca a dupla da Prolama numa fase de recuperação pontual no campeonato, um dos objectivos traçados para este rali, e demonstra que o piloto é um dos mais rápidos da categoria, estando a afirmar a sua evolução como piloto.