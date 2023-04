CPR, Rali do Algarve, Ricardo Filipe: “rali muito divertido, anda-se muito depressa” | AutoSport

Ricardo Filipe e Filipe Carvalho (Ford Fiesta R5) terminaram o Rali do Algarve às portas do top 10, na 11ª posição depois de uma prova em que rodaram sempre fora do top 10 dos troços. Quanto ao piloto algarvio, uma prova difícil para quem ainda tão pouca experiência com o Ford Fiesta R5, mas onde andou bem melhor do que em Fafe: “Estou contente, estou muito feliz pois finalmente consegui pôr em prática o que tenho andado a aprender, a testar e a treinar” começou por dizer o piloto que começou a correr em 2014 e até 2020 fê-lo com um Mitsubishi Lancer. Em 2021 trocou para o Ford Fiesta R5, mas esta foi ainda a 15ª prova com o carro: “bons pisos, embora duros, terreno seco, foi um rali muito divertido, numa prova em que se anda muito depressa. Estou contente com o resultado”, disse.