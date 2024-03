CPR, Rali do Algarve, Ricardo Filipe: “gostei da minha condução, segura e rápida” | AutoSport

Ricardo Filipe terminou o Rali do Algarve na oitava posição. O piloto da Racing 4 You fez alguns tempos no top 10, mas apanhou um valente susto de manhã com uma saída de estrada, conseguindo no entanto voltar e terminar o rali no top 10. O algarvio andou bem dentro do seu contexto, a escolha de pneus não ajudou, mas divertiu-se imenso em troços que entende ser fantásticos.