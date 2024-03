CPR, Rali do Algarve, Ricardo Filipe corre’ em casa: “temos tudo para andar bem” | AutoSport

Depois da odisseia vivida no Serras de Fafe e que culminou com a conquista dos primeiros pontos da época, o piloto algarvio está motivado e ambicioso para o “rali da casa”, assumindo o Top 10 absoluto como o objetivo a cumprir.

“É sempre uma grande alegria correr no Algarve!”, assume o piloto que defende as cores da Olha o Cogumelo, a dias de entrar no habitáculo do Skoda Fabia R5, que partilha com o navegador Filipe Carvalho, para enfrentar o Rallye Casinos do Algarve, segunda prova da temporada do Campeonato de Portugal de Ralis.

Ricardo Filipe está convicto de que “temos tudo para andar bem. Estamos em casa, o rali será percorrido em pisos que para além de familiares, me agradam particularmente. Como a previsão meteorológica é boa, acredito que os troços vão estar bons e isso deixa-nos ainda mais motivados para andar forte”, alertando, no entanto, para “a necessidade de não cometermos exageros. O facto de o rali ter tudo para ser disputado com piso seco, fará com que o ritmo de toda a gente seja muito alto, o que poderá vir a provocar algumas baixas. Queremos evitar que isso nos suceda. Para tal, eu e o Filipe Carvalho vamos trabalhar muito nos reconhecimentos e, juntamente com a Racing 4 You, na escolha de uma boa afinação para o Skoda. Depois, sabemos que teremos de manter foco total de início a fim, tentando estar sempre dentro do Top 10 e aproveitar todas as oportunidades para rodar o mais perto que nos seja possível do Top 5 entre os concorrentes do CPR”.

O piloto algarvio está também “muito satisfeito com as alterações introduzidas pela organização no rali, corrigindo algumas situações menos positivas da edição de 2023, principalmente no que respeita à margem de dois minutos entre partidas. A prova tem tudo para ser um grande sucesso. Ressalvo, no entanto, que me parece que existem algumas ligações apertadas, onde toda a atenção será pouca para não penalizar”.

O Rally Casinos do Algarve arranca na próxima sexta-feira, cumprindo-se de manhã o “Shakedown” e o “Qualifying”. De tarde será tempo de cumprir a 1ª etapa, que inclui as especiais de Lagos (6.81 km) e Barão de São João(8.09 km), terminando à noite com a Super Especial de Lagos.

No sábado, será tempo de o pelotão cumprir duplas rondas por Silves (10.20 km), São Marcos (10.71 km) e Messines (24.10 km), com a prova a terminar com a City Stage Portimão.