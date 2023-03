CPR, Rali do Algarve: ‘Pedros’ Meireles e Almeida surpreendem na qualificação | AutoSport

Boa surpresa na qualificação do Rali do Algarve com Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) a fazerem o melhor tempo na frente de Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo), com Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) em terceiro a empatar com o piloto luso. Seguem-se Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) em quarto.

É verdade que o troço tem apenas 2.65 Km, e que as margens são de décimos, com Meireles a bater Almeida e Breen por 0.2s com Teodósio 0.2s mais atrás.

Bernardo Sousa/Inês Veiga (Citroen C3 Rally2) foi quinto na frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) e Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2), sendo a surpresa o 10º posto de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) que lhe vai baralhar um bom bocado a escolha da ordem na estrada, pois o tempo vai estar seco e arrisca-se a que sobrem posições muito à frente para escolher.

Vamos ver o que acontece pois a ordem na estrada vai ter importância significativa nesta prova, ainda que isso dependa muito do estado dos troços.

A verdade é que os tempos caíram significativamente face ao melhor registo dos treinos livres, conseguido por Ricardo Teodósio, 1m57.4s. Na qualificação Teodósio fez 1m55.6s, tirou 0.8s, e Meireles, que tinha feito 1m57.5s, nos TL fez na qualificação, 1m55.2. Tirar 2.3s ao seu melhor registo anterior é notável. Já Craig Breen fez tempos baixos nos treinos livres e na qualificação fez bem melhor, mas não o suficiente para ficar mais à frente.