CPR, Rali do Algarve, Pedro Almeida: “sentimento de frustração, mas o azar não apaga o bom rali que tivemos”, | AutoSport

Com três equipas presentes na prova algarvia, a ARC Sport tem motivos de regozijo pelo comportamento positivo dos três Skoda Fabia Rally2 evo. Excelentes evoluções para Ernesto Cunha, Paulo Neto e Pedro Almeida, com o jovem piloto famalicense a ter uma entrada muito positiva no primeiro dia do rali.

Acompanhado por António Costa nesta prova, Pedro Almeida conseguiu o 2º melhor tempo no troço inaugural, mantendo bom ritmo nas especiais seguintes. No entanto, depois de um furo a abrir o 2º dia de prova, uma saída de estrada na 7ª especial colocou a equipa fora de estrada, com o Skoda a ficar intacto, mas preso numa berma. “É um sentimento de frustração, mas o azar não apaga o bom arranque de rali que tivemos”, disse Pedro Almeida.

Efetivamente, já há algum tempo que não o víamos andar da forma como começou por andar no Algarve, era terceiro da geral ao cabo do primeiro dia de prova, até que as coisas no sábado de manhã começaram a correr-lhe mal, até à saída de estrada e consequente abandono que lhe acabou com a boa prova que estava a fazer. Agora é tornar a frustração em motivação para concretizar resultados nas próximas provas.