CPR, Rali do Algarve, Pedro Almeida: “sem qualquer pressão de resultado” | AutoSport

Depois dos conhecidos problemas em Fafe, na prova inaugural do campeonato, Pedro Almeida vai finalmente lutar pelos pontos. Devido a lesão de Mário Castro, contraída ainda antes da partida do Serras de Fafe, o piloto famalicense vai contar com o credenciado António Costa no banco do lado: “Estamos com muita vontade que comece o rali, porque em Fafe não fomos além do Qualifying. Desta vez vou acompanhado pelo António Costa, porque o Mário Castro continua lesionado e impossibilitado de me acompanhar ainda nesta corrida. Espero que o Mário recupere rápido, mas essencialmente bem, que é o mais importante nesta altura”.

A escolha de António Costa foi natural, “pela muita experiência e por ter disponibilidade para me acompanhar nesta altura. Vamos procurar fazer uma rápida adaptação para dar o nosso melhor no Casinos do Algarve. Neste momento só queremos começar o rali e dar o nosso melhor, sem qualquer pressão de resultado, com confiança e deixar na estrada tudo o que conseguirmos” acrescentou Pedro Almeida.

O Rallye Casinos do Algarve arranca na próxima sexta-feira e conta com 9 especiais de classificação, terminando no sábado pelas 16h30 com a “City Stage” em Portimão.