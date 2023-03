CPR, Rali do Algarve, Pedro Almeida: “Estar mais perto da frente” | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralis tem esta sexta-feira e sábado a segunda jornada do calendário, com o regresso do Rally Casinos do Algarve mas desta vez a ser disputado em pisos de terra, com os troços a serem uma novidade para grande parte dos pilotos que vão disputar a prova. “É novidade para nós e para os pilotos mais novos, já que só aqueles que antes fizeram o mundial de ralis quando o Campeonato do Mundo esteve aqui centralizado conhecem parte destes troços que vamos ter pela frente” começa por apontar Pedro Almeida, que navegado por Mário Castro parte para o rali com a ambição de “tentar fazer melhor que em Fafe”.

“Procuramos ser o mais rigorosos possível nos reconhecimentos e aprender rapidamente o traçado para fazer um bom rali e estar entre os pilotos da frente” acrescenta Pedro Almeida.

O Rallye Casinos do Algarve começa esta sexta-feira, dia 30 de Março, com o shakedown e qualificação, num traçado desenhado no concelho de Lagoa, que vai servir de último teste para as equipas e determinar a ordem de partida da prova, que neste primeiro dia tem ainda a super-especial noturna de Lagos.

No sábado há para disputar 8 provas especiais de classificação, com uma visita por volta da hora de almoço ao parque de assistência em Lagoa. A prova encerra com a City Stage de Portimão, com a cerimónia de pódio a ter lugar mais uma vez em frente no Hotel Algarve Casino, na Praia da Rocha. São no total 107,3 km cronometrados: “Tiramos notas, vamos procurar preparar o melhor possível o Skoda Fabia para este traçado e dar o nosso melhor e continuar a somar pontos para o Campeonato, é nisso que estamos focados” rematou Pedro Almeida.