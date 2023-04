CPR, Rali do Algarve PE5: Ricardo Teodósio termina a manhã na frente | AutoSport

Está concluída a secção da manhã do Rali do Algarve e é, para já, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) que lideram, aguardando pelo tempo que será atribuído aos concorrentes que foram afetados pelos incidentes da PE2.

Teodósio concluiu a segunda passagem por Perna Seca (12.11 km) com o tempo de 7:31.3, com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) a fazerem o segundo tempo (+3 seg.) e Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) a completarem o top 3 (+5.1 seg.).

Nas contas da classificação geral, Teodósio lidera com 20.7 segundos de avanço sobre Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2), que voltaram a perder tempo nesta especial. O segundo lugar está entregue a José Pedro Fontes (+54 seg.), com Miguel Correia em quarto (54.2 seg.). Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2) fecha o top 5 com mais de um minuto de distância para o líder.

