CPR, Rali do Algarve PE4: Miguel Correia foi o mais rápido, Teodósio mantém liderança | AutoSport

Na segunda passagem pela especial de Silves (14,37 km) sorriu a Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo). A dupla conseguiu o melhor tempo (10:19.2) ficando à frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), segundos com mais 3,7 seg. e Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) a completarem o top3. Rakan Al-Rashed / Dale Moscatt (Škoda Fabia RS Rally2) foram quartos, à frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) já a mais de 14 segundos da referência.

Até aqui tudo claro. As contas à geral é que ainda dependem de outros desenvolvimentos. O tempo de Miguel Correia é provisório enquanto o CCD e o diretor de prova decidem que tempo-lhe vão atribuir na primeira passagem por Silves, onde Craig Breen e Bernardo Sousa ficaram fora de prova, afetando os concorrentes que vinham atrás.

Para já, Teodósio lidera a prova, tendo 13,4 seg. de vantagem para Pedro Meireles e 49,1 segundos de vantagem para Miguel Correia, com Teodósio a ganhar tempo a Meireles, mas a perder para Correia. José Pedro Fontes segue em quarto a 51 segundos do líder e a dupla Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2) completam o top 5. Realçamos que a ordem pode mudar, dependendo do tempo que for dado aos pilotos afetados no primeiro troço do dia.

Tempos online AQUI

Foto: AIFA