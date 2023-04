CPR, Rali do Algarve, PE3: Ricardo Teodósio na frente, enquanto se aguardam mais notícias | AutoSport

Como já antes noticiado, Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) estão fora do rali devido a acidente. Também não há notícias ainda de Bernardo Sousa/Inês Veiga (Citroen C3 Rally2) e de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo). No entanto, já tivemos carros na PE3 e é esse ponto de situação que faremos agora.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) aparece na frente do rali, tendo feito o melhor tempo no segundo e terceiro troço. Na PE2, Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2)foram os segundos mais rápidos, seguidos de Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2). Na PE3, Teodósio voltou a ser o mais rápido, com Pedro Meireles por perto na segunda posição e José Pedro Fontes/Inês Ponte Citroen C3 Rally2 a fechar o top 3.

Nas contas da classificação geral, temos Teodósio na frente, com sete segundos de vantagem para Pedro Meireles. Paulo Meireles é o terceiro classificado, a 30 segundos da segunda posição. Seguem-se José Pedro Fontes e Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) a fechar o top5.

Nas 2RM, Hugo Lopes / Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) seguem na frente do rali, com mais de seis segundso de vantagem para Gonçalo Henriques / Tomás Branco (Renault Clio Rally5).

Realçamos que esta classificação pode mudar. Aguardamos ainda notícias do segundo troço, o que pode alterar a classificação atual.

Tempos Online AQUI