CPR, Rali do Algarve: PE 8 e PE 9 canceladas | AutoSport

As últimas duas especiais do Rali do Algarve foram canceladas. Dado o avançado da hora (o rali atrasou-se durante a manhã), havia o perigo dos últimos carros fazerem as especiais já de noite. Para evitar essa situação, o rali ficar assim encurtado e as duas últimas especiais agendadas não se realizarão.

Tempos online AQUI