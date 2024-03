CPR, Rali do Algarve, Paulo Neto: “vamos entrar em algumas lutas interessantes” | AutoSport

Depois de um início de temporada disputado com chuva, muita lama e até alguma neve, e onde a dupla Paulo Neto-Nuno Mota Ribeiro acabou por conseguir um resultado positivo, é natural que, com o Rally Casinos do Algarve à porta, que promete algum sol e novas especiais, a dupla se mostre motivada e pronta para mais um desafio.

Ao volante de um Skoda Fabia Rally2 evo, assistido pela ARC Sport, Paulo Neto promete continuar a evoluir e a lutar pelos seus objetivos nesta participação no Campeonato de Portugal de Ralis: “Foi um excelente arranque de temporada, mas já passou e agora temos de nos focar no futuro e neste Rally Casinos do Algarve que nos vai dar, certamente, algum trabalho ao nível dos reconhecimentos, uma vez que nos vamos deparar com novos troços e, também por isso, eu e o Nuno vamos ter de estar super concentrados para garantir que damos continuidade ao bom trabalho que temos vindo a fazer até aqui. Sabemos que o nosso ritmo atual nos vai permitir entrar em algumas lutas interessantes, mas não levamos isso como objetivo principal. Vamos tentar divertir-nos e usufruir do carro como temos feito até aqui. O resultado aparecerá com a mesma naturalidade que encararmos a participação neste evento”, explicou Neto.