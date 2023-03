CPR, Rali do Algarve, Paulo Neto: “São especiais muito duras e com zonas muito rápidas” | AutoSport

Paulo Neto e Nuno Mota Ribeiro vão continuar a tentar encontrar o compromisso ideal com o Skoda, agora com uma melhor posição na estrada face à que tiveram em Fafe: “Este é um rali com troços que já fizeram parte do Rali de Portugal. São especiais muito duras e com zonas muito rápidas, mas com estradões apetecíveis. Há três anos que não venho ao Algarve. Mas estamos com boas perspetivas. O carro está cinco estrelas.”, afirmou Paulo Neto.

O Qualifying está agendado para sexta-feira 31 de março, com a Super Especial de Lagos marcada para as 21h00. No sábado, dia 1 abril, vão ser disputadas mais 8 especiais de classificação.