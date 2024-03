CPR, Rali do Algarve, Paulo Neto: “resultado dá novo entusiasmo para o resto do campeonato” | AutoSport

Paulo Neto e Nuno Mota Ribeiro assinaram nos troços do Algarve uma participação bastante positiva. Com uma prova em crescendo, a equipa conseguiu alcançar ritmos mais perto do desejado. Foram sétimos, fizeram melhor que em Fafe, em que terminaram no oitavo lugar, mas depois de um ano de 2023 bem abaixo das possibilidades, a concorrência agora é bem maior, e jovens e menos jovens a despontar entre os RC2 dos nossos ralis: “Entrámos mal na prova e perdemos algum tempo. No 2º dia já andámos a um nível bastante melhor, o que nos colocou numa posição mais perto dos concorrentes da frente. Acho que este resultado será um novo entusiasmo para o resto do campeonato”, disse Paulo Neto.