CPR, Rali do Algarve, Paulo Meireles: “correu bem, espero melhor na Aboboreira” | AutoSport

Para quem já não corria em pisos de terra há um ano, Paulo Meireles e Marcos Gonçalves estiveram bem, tendo em conta as condicionantes. O piloto não tinha testado antes do rali, porque esteve doente e por isso não só chegou ao Algarve no melhor estado físico como não andando em terra há tanto tempo, conseguiu ainda assim uma boa prova. Travou uma luta engraçada com Pedro Almeida, e agora espera estar melhor no Rali Terras d’Aboboreira, próxima prova que vai realizar. As outras são, depois da Aboboreira, o Alto Tâmega e o Rali Vidreiro.