CPR, Rali do Algarve: O susto de Craig Breen | AutoSport

Foi um dia curto o de Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2). Logo na segunda especial do dia, o piloto da Hyundai ficou fora de prova. O piloto chegou à zona do acidente completamente descompensado, a tentar segurar a traseira do carro. O Hyundai i20 N Rally2 vinha a grande velocidade, já em travagem, mas o piloto irlandês não conseguiu evitar o toque numa elevação onde estavam alguns adeptos. O carro bateu de frente, fez uma “pirueta” e acabou do outro lado da estrada, virado em sentido oposto. O piloto saiu logo do carro, mas não se livrou de um valente susto, tanto ele como quem via o rali naquela zona.