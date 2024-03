CPR, Rali do Algarve: Muitas lutas em perspetiva: geral, melhor português, Top10, 2RM… | AutoSport

A caravana do CPR desloca-se ao Algarve este fim de semana para correr em alguns dos melhores troços de terra do País, em zonas por onde já andou o Mundial de Ralis entre 2007 e 2014. Regressa este fim de semana (15/16 março), o Campeonato de Portugal de Ralis, competição que arrancou em Fafe prova que ficou marcada pelo intenso domínio de Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20N Rally2) que venceram a maioria das classificativas e impuseram um ritmo que não esteve ao alcance de qualquer outra dupla nesta prova. Num rali difícil, devido a condições de piso muito escorregadias, o irlandês mostrou toda a sua rapidez, começando o ano com pontos totais, pois venceu também a Power Stage. no Rali do Algarve, voltou a pisos que só conheceu há 10 anos no Rali de Portugal, é um rali traiçoeiro, que se tem de reconhecer bem, pois com tantos topos e curvas cegas, é fácil cometer erros. Em condições normais, volta a vencer.

O que não vai faltar é grande luta pelo lugar de melhor português e para o qual se perfilam Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) e José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2). Teodósio, o campeão em título, depois do arranque modesto em Fafe corre agora no seu território natal e por isso está ainda mais apostado em contrariar o favoritismo de Meeke.

Se não chegar lá, pelo menos ocupar a posição que em Fafe pertenceu a Armindo Araújo com todo o mérito.

Armindo Araújo já fez grandes exibições nestas estradas, quem se lembra do grande rali que fez em 2005 quando foi o melhor português atrás de Daniel Carlsson e Mikko Hirvonen, e à frente de Juha Kankkunen e Dani Sordo, ou em 2006, quando triunfou na prova na frente de todos os ‘tubarões’ estrangeiros, em 2009 venceu o PWRC. Portanto, Armindo Araújo tem grandes hipóteses de voltar a fazer o resultado de Fafe, quiçá até melhor…

Já José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), que andam menos na terra que os seus adversários, só têm que se manter o mais acima possível e aproveitar as oportunidades que se lhe depararem em termos de classificação, sendo certo que vai andar entre os primeiros. Pode não ter ritmo, mas a estratégia pode ser decisiva para um bom resultado…

Pedro Meireles/Ricardo Cunha (Hyundai I20 N Rally 2) e Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo) deverão andar logo a seguir, sendo que o piloto do Hyundai já correu em partes destes troços, pelo que sabe com o que é que conta, enquanto Pedro Almeida, que ficou fora em Fafe devido à lesão de Mário Castro, está de regresso e com vontade de fazer um bom rali.

Com a falta de ritmo dos Rally2, Rui Madeira/Nuno Rodrigues Silva (Ford Fiesta Rally2) regressam, pelo que vamos ver em que grupo se inserem. A categoria do piloto ‘diz’ que é bem possível andar no top 5 ou muito perto disso.

Depois temos um grupo de 10 equipas, que deverão andar em boas lutas uns com os outros, sendo difícil perceber quem se pode destacar.

Rakan Al-Rashed/Hugo Magalhães (Škoda Fabia RS Rally2) têm ritmo para isso, das ‘andanças’ do Mundial e ERC mas o desconhecimento dos troços pode fazer diferença, Carlos Martins/Daniel Amaral (Citroën C3 Rally2) pode ter falta de ritmo, mas rapidez não lhe vai faltar, Diogo Salvi/Carlos Magalhães (Škoda Fabia Rally2 evo) andam bem na terra, vamos ver.

Depois temos ainda Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Škoda Fabia Rally2 evo), Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Škoda Fabia Rally2 evo), Lucas Simões/Valter Cardoso (Ford Fiesta R5 Mk II), a correr em casa, Ricardo Filipe/Filipe Carvalho (Skoda Fabia Rally2) o rápido piloto local Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Škoda Fabia R5) que pelo conhecimento dos ‘regionais’ Sul, pode ‘fazer estragos’, e ainda James Leckey/Stephen McAuley (Citroën C3 Rally2 e o jovem de 16 anos, espanhol, Gil Membrado/Alejandro López (Ford Fiesta Rally2). Um grande lote de RC2 no Algarve.

Neste segundo rali do ano também do CPR 2RM (duas rodas motrizes) e do CPR Júnior, a discussão da vitória promete ser mais acesa do que nunca, pois o início da Peugeot Rally Cup Portugal chama ao Algarve alguns dos ausentes em Fafe, como Hugo Lopes ou Ricardo Sousa, nos Peugeot 208 Rally4, sendo que agora quem não estará à partida é Kevin Saraiva (Peugeot 208 Rally4), segundo classificado na abertura da época.

Entretanto, o campeão em título e vencedor desse primeiro rali, Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4), cuja participação no Algarve chegou a estar em dúvida, vai poder defender a sua “coroa”, num duelo alargado que deverá incluir ainda Daniel Nunes (Peugeot 208 Rally4), desistente em Fafe, como protagonista.

Quem vai fazer a sua estreia no CPR serão as duas “estrelas” FPAK Júnior Team’2023, o vencedor Pedro Pereira e o segundo classificado Rafael Rego, ambos aos comandos dos Peugeot 208 Rally4.

O Rallye Casinos do Algarve, organizado pelo Clube Automóvel do Algarve, será também pontuável no Campeonato Promo, no Campeonato de Portugal de Masters, no Campeonato de Portugal de Clássicos, no Campeonato Start Sul, no Campeonato Start 2RM Sul e ainda no Challenge R5/S2000.

O Rali Casinos do Algarve tem lugar entre sexta-feira e sábado (dias 15 e 16 de março), sendo que a prova do Clube Automóvel do Algarve terá o quartel-general no Hotel Algarve Casino, em Portimão, e o Parque de Assistência e o Parque Fechado na Fatacil, na região de Lagoa.

Em termos de estrutura a prova compõe-se por duas Etapas, divididas por quatro secções e integrando 9 Especiais de Classificação (104,94 km cronometrados), três delas percorridas por duas vezes, mais dois troços de passagem única e ainda uma Super Especial, na noite de sexta-feira, percurso que, no seu conjunto, soma um total de 383,29 quilómetros.

