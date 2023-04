CPR, Rali do Algarve, Miguel Correia: “rali complicado, até de gerir as emoções…” (áudio) | AutoSport

Miguel Correia e Jorge Carvalho terminaram em segundo o Rallye Casinos do Algarve, segunda prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis. A equipa apoiada pela ARC Sport chegou mesmo a discutir a vitória, mas uma estranha atribuição de tempos nominais não espalhou o que estava a ser a sua prestação nos troços, e apesar de não ter sido só por isso que não fez um resultado melhor, a verdade é que contribuiu para isso.

Seja como for, a dupla do Skoda Fabia Rally2 evo alcança assim dois segundos lugares consecutivos em duas provas disputadas, passando a liderar o CPR de 2023: “Ficámos a poucos segundos da vitória e mostrámos que somos bastante rápidos. Foi um rali bem disputado e estou muito satisfeito com o resultado, embora a verdade desportiva não tenha estado em destaque. A vitória na Power Stage foi gratificante e demonstrativa do que consigo fazer, pois acabei por vencer mais de metade dos troços. Este foi um resultado que considero bastante positivo e estou bastante feliz por liderar o campeonato”, afirmou Miguel Correia.