CPR, Rali do Algarve, Miguel Correia: “lutar por lugares no pódio é o nosso objetivo” | AutoSport

A prova do Clube Automóvel do Algarve está de regresso ao calendário nacional depois de três anos de ausência. Agora em pisos de terra e com troços aliciantes, que já fizeram parte do Vodafone Rally de Portugal, as emoções vão ser vividas por uma longa lista de concorrentes, entre eles as duplas apoiadas pela ARC Sport. Miguel Correia/ Jorge Carvalho e Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro vão tripular dois Skoda Fabia RS Evo na procura dos melhores resultados.

Toda a estrutura da equipa de Aguiar da Beira volta a colocar todo o empenho na 2ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis, onde Miguel Correia e Jorge Carvalho ocupam o 2º lugar, depois de disputado o Rali Serras de Fafe. “Como é nosso timbre vamos dar o máximo nesta prova que regressa ao campeonato e que tem troços aliciantes. Defender a nossa posição e lutar por lugares no pódio é o nosso objetivo. Estamos confiantes e sabemos que podemos contar com o apoio de toda a equipa”, disse Miguel Correia.