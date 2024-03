CPR, Rali do Algarve: Kris Meeke é imbatível? | AutoSport

O Rali Casinos do Algarve tem um favorito absoluto, Kris Meeke, mas o irlandês não é um piloto imbatível. O mais natural é que exerça um domínio absoluto pois é claramente a estrela maior da competição, mas por vezes o peso do favoritismo é grande demais. O irlandês da Hyundai é certamente o homem a bater, mas o destino da prova não está ainda traçado. Veja-se o que sucedeu o ano passado: Craig Breen cometeu um excesso e a luta pelo triunfo deu-se entre Ricardo Teodósio e Miguel Correia. Neste rali, Teodósio tem a vantagem de conhecer melhor a zona, não porque tenha lá competido muito mais que os adversários, mas conhece melhor o terreno, Meeke tem a vantagem do ritmo, Armindo Araújo a confiança de ter começado bem o ano enquanto José Pedro Fontes vai andar o mais rápido possível e ver onde param as modas.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI