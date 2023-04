CPR, Rali do Algarve, José Pedro Fontes: “troços fantásticos, pena não termos feito todos…” (áudio) | AutoSport

O regresso ao Algarve não terminou para a dupla dupla José Pedro Fontes/Inês Ponte e o Citroën Vodafone Team, com os desfecho pretendido. Terminaram na quarta posição, o que fica aquém dos objetivos traçados pela equipa, que estava determinada em assegurar uma posição no pódio. Foi difícil a manhã de sábado para a dupla, que viu a sua performance condicionada por um pião e, posteriormente, uma saída de estrada. Desta forma, José Pedro Fontes pouco mais pode fazer do que levar o seu carro até final e, assim, somar mais 14 pontos: “Definitivamente , não era este o resultado que pretendíamos, mas aqueles atrasos da manhã, num rali com estas características, deitaram por terra qualquer esperança de alcançarmos um dos lugares de topo. Uma vez mais, imprimimos um bom ritmo e, nos troços que cumprimos sem percalços, fomos rápidos. Estivemos na luta pelos lugares da frente. Porém, não nos foi possível fazer melhor. Estamos desapontados… Temos uma nova batalha já dentro de três semanas e é no sentido de estar na força máxima no Rali de Terras d’Aboboreira que vamos desde já começar a trabalhar,” disse José Pedro Fontes.