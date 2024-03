CPR, Rali do Algarve, José Pedro Fontes: “amealhar o maior número de pontos nesta fase da competição” | AutoSport

O Citroën Rally Team está de regresso à ação com a dupla José Pedro Fontes / Inês Ponte e o Citroën C3 Rally2 preparado e assistido pela Sports&You, participando no Rallye Casinos do Algarve, segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis, que se disputa entre os dias 15 e 16 de março.

A jornada organizada pelo Clube Automóvel do Algarve será, também, a segunda prova em pisos de terra da época, traduzindo-se num rali muito compacto, com apenas 106,30 km cronometrados. É um rali que o piloto do Citroën Rally Team já venceu por duas vezes, em 2008 e em 2016, do total de quinze participações do Bicampeão de Portugal de Ralis, pelo que tem um conhecimento profundo dos troços da região.

A dupla do Citroën Rally Team vai manter a estratégia desenhada para a primeira parte do CPR, toda ela disputada em pisos de terra, ou seja, amealhar bons pontos para o campeonato, isto sem prejuízo dos objetivos mais ambiciosos, que passam por lutar por uma posição no pódio, perfeitamente ao alcance da dupla e do C3 Rally2, neste que é um dos ralis mais compactos do CPR, mas que não significa ser um dos mais fáceis.

Um dos fatores extra poderá ser a meteorologia – que promete ser mais benigna do que sucedeu em Fafe, na primeira prova do campeonato -, com temperaturas primaveris e sem chuva, não se prevendo que a lama se torne uma dificuldade adicional à dureza dos troços da serra algarvia: “O campeonato de Portugal de ralis é uma competição dividida em duas partes, que exige concentração e uma estratégia bem desenhada. A fase inicial é composta por quatro provas em pisos de terra, que exigem uma abordagem cautelosa, pois, os abandonos são muito penalizadores nas contas finais, razão por que apostamos em manter os nossos objetivos primordiais: amealhar o maior número de pontos nesta fase da competição”, explica José Pedro Fontes.

“Naturalmente que isso não quer dizer que não estaremos focados em objetivos maiores como chegar a um dos lugares do pódio. Conheço muito bem a prova algarvia e a sua dureza e, também, todos os nossos adversários, por isso tenho a perfeita noção de onde nos situamos e o que temos de fazer para lutar pelos primeiros lugares.”