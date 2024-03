CPR, Rali do Algarve: Figura & Figurão | AutoSport

FIGURA: Ernesto Cunha

Sinceramente, não esperava ver Ernesto Cunha andar desta forma com o seu novo Skoda Fabia Rally2 evo. Desenvolto, confiante, fez uma bela exibição e se continuar desta forma depressa se estará a juntar nas lutas mais à frente, para já as que se dão entre Pedro Meireles e Pedro Almeida. Ernesto Cunha confessou que a ARC Sport lhe deu um carro perfeito e isso ajudou muito, portanto temos de juntar a equipa à prestação do piloto, algo que nunca se pode dissociar, porque nenhum piloto anda bem com um carro mal preparado.

FIGURÃO: Campeão sem coroa?

É um assunto que transita do ano passado, quando a questão já se tinha colocado, mas infelizmente, como todos sabemos, saiu da ordem do dia depois do desaparecimento de Craig Breen, e a sua substituição por Kris Meeke, que só fez seis provas, tornava a questão muito mais difícil de ser ‘tema’ ainda mais quando Meeke desistiu no Rali de Portugal, passando para três as provas sem resultados.

Mas este ano, a Hyundai foi novamente buscar um piloto estrangeiro, Kris Meeke, que é irlandês do Norte, portanto cidadão do Reino Unido, que saiu da União Europeia com o Brexit e por isso as nossas leis não permitem que possa ser Campeão de Portugal ou mesmo vencedor do Campeonato.

A FPAK está a mexer-se, resumidamente a questão tem de ser levada pela Assembleia da República ao tribunal constitucional, entidade que tem poderes para alterar alguma coisa, mas até que o Regime Jurídico das Federações Desportivas se altere, simplificando tudo, Kris Meeke não pode ser Campeão de Portugal de Ralis e se terminar o campeonato como o mais pontuado o título não é atribuído a ninguém.

Digam lá se esta lei não é um figurão?