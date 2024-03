CPR, Rali do Algarve, Ernesto Cunha: “Vamos continuar a aprender o carro” | AutoSport

A segunda ronda do Campeonato de Portugal de Ralis está à porta e a equipa Ernesto Cunha e Rui Raimundo volta aos comandos do Skoda Fabia Rally2 evo. O desafio terá lugar na região Algarvia e a dupla irá continuar a evolução no novo carro, de forma a aproximar-se cada vez mais dos lugares da frente.

Após uma estreia positiva no Rali Serras de Fafe, acompanhada de condições meteorológicas extremas, a equipa chega agora ao Rali Casinos do Algarve focada em manter a evolução progressiva em mais um tipo de piso. Ainda antes da prova, Ernesto Cunha e Rui Raimundo irão realizar uma sessão de testes de forma a ajustar o setup do Skoda para o terreno mais duro do Sul do país.

O piloto mostra-se motivado para continuar a caminhada evolutiva na classe rainha do Campeonato de Portugal de Ralis: “Será um rali completamente diferente daquele que encontrámos em Fafe e isso obriga a um setup que não conhecemos. Vamos continuar a aprender o carro, a desenvolver a condução para tentarmos encurtar cada vez mais a distância aos carros da frente, é esse o desafio que levamos para o Algarve, muito mais do que procurar uma classificação específica.”

A ação no Rali Casinos do Algarve irá começar já na sexta-feira, com as primeiras sessões de Free Practice e Qualifying a partir das 8:00h na região de Lagoa. Já a partida oficial irá acontecer pelas 14:30h, seguida da primeira Prova Especial em Lagos.