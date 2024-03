CPR, Rali do Algarve, Ernesto Cunha: “tenho uma equipa que me deu um carro super fácil de conduzir…” | AutoSport

Naquela que foi apenas a sua segunda prova disputada aos comandos de um carro da categoria Rally2, Ernesto Cunha que este ano se mudou para a ARC Sport, tirou o melhor partido do Skoda Fabia, terminando o Rallye Casinos do Algarve às portas do pódio. Com Rui Raimundo no banco do lado, a adaptação ao novo carro é evidente, e o andamento surpreendente, tal foi a facilidade com que se adaptou ao carro: “Foi melhor do que esperava nesta 2ª prova disputada com este carro, onde tudo é novo para nós. Foi-nos entregue um carro impecável, por uma equipa com grande experiência e muito eficiente. No futuro vamos tentar manter este ritmo, melhorar sempre e consolidar esta adaptação ao Skoda para uma constante evolução”, afirmou Ernesto Cunha.