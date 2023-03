CPR, Rali do Algarve, Ernesto Cunha: “rali novo torna a luta mais interessante” | AutoSport

Depois de assegurar o lugar mais alto do pódio em Fafe, nas duas rodas motrizes do Campeonato de Portugal de Ralis e de ter liderado também esta categoria no Campeonato Europeu de Ralis ao longo de praticamente toda a prova, Ernesto Cunha mantém em terras algarvias o objetivo que já vem sendo prática: a vitória no CPR 2RM do Rali Casinos do Algarve.

Com Rui Raimundo de regresso à bacquet do lado direito, Ernesto Cunha volta a ter o apoio do seu co-piloto habitual, com quem irá lutar pela vitória na segunda prova do campeonato.

O piloto mostra-se confiante num bom resultado e promete aplicar o seu melhor ritmo para garantir o primeiro lugar: “Será um rali novo em pisos de terra, o que vai tornar a luta mais interessante e vai ser essencial um bom trabalho de preparação da prova. Voltar a ter o Rui Raimundo ao meu lado é sem dúvida um fator positivo, pois permite-nos aplicar a metodologia que desenvolvemos ao longo da época passada, sendo uma excelente prática para manter o ritmo elevado.”

Ernesto Cunha chega ao Rali Casinos do Algarve na liderança do campeonato e uma nova vitória será essencial para se conseguir distanciar da concorrência ainda na fase de terra. Antes do início da prova, a dupla apoiada pela estrutura da Racing 4 You irá realizar uma sessão de testes para encontrar a melhor afinação para o 208 Rally4.

A partida oficial está marcada para sexta-feira, dia 31 de março à noite, mas a ação começa mais cedo, com o Shakedown e Qualifying Stage em Lagoa, a partir das 11:00h.