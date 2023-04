CPR, Rali do Algarve, Ernesto Cunha: “Foi um grande 2º lugar, muito trabalho que fizemos” | AutoSport

Ritmo sólido e uma excelente gestão do risco garantiram a Ernesto Cunha e Rui Raimundo o 2º lugar nas Duas Rodas Motrizes do Campeonato de Portugal de Ralis. A dupla, que numa fase inicial arriscou para alcançar a vitória, acabou por sair penalizada pela posição na estrada e preferiu evitar os erros com uma estratégia cautelosa.

Depois da vitória no Rali Serras de Fafe, Ernesto Cunha chegava ao Algarve na liderança das Duas Rodas Motrizes do Campeonato de Portugal de Ralis. Logo desde os primeiros quilómetros, a dupla percebeu que a tarefa que enfrentava era desafiante, pois foram uma das primeiras equipas na estrada, mas ao longo de toda a prova não baixaram os braços, tendo escalado na tabela classificativa até se fixarem no segundo posto.

Para o piloto do 208 Rally4, este foi uma classificação muito satisfatória: “Dadas as circunstâncias, foi um resultado muito bom, pois a certa altura tivemos de optar por fazer uma gestão do andamento, evitar furos e saídas de estada que nos pudessem comprometer no campeonato.”

Com uma estratégia de prova que já demonstra um excelente grau de planeamento, o atual Campeão de Portugal de Ralis 2RM, foca-se no campeonato e nos resultados a longo prazo: “Apesar deste ter sido um resultado que nos deixou com água na boca, foi uma pontuação importante em termos de campeonato que permite manter a liderança na tabela das Duas Rodas Motrizes. Vamos continuar a trabalhar para os bons resultados e já estamos de olhos postos no Rali Terras d’Aboboreira.”

Ainda este mês, Ernesto Cunha e Rui Raimundo voltam a lutar contra o cronómetro, desta vez no norte do país, disputando o Rali Terras d’Aboboreira a 28 e 29 de abril.