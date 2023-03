CPR, Rali do Algarve: Craig Breen na frente dos treinos livres | AutoSport

Dois Hyundai na frente! Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) foram os mais rápidos na primeira passagem dos treinos livres do Rali do Algarve, 0.5s na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) em terceiro a 1.0s do irlandês. Rakan Al-Rashed/Dale Moscatt (Škoda Fabia RS Rally2) foram quartos, na frente de Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) e Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2). A fechar o top 10 ficaram Diogo Salvi/Hugo Magalhães (Skoda Fabia Rally2 evo), Bernardo Sousa/Inês Veiga (Citroen C3 Rally2), Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo), Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo) e Lucas Simões/Nuno Almeida Ford Fiesta R5 MkII.

A segunda passagem realiza-se daqui a pouco.