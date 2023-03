CPR, Rali do Algarve, Craig Breen: “Espero vencer, sinto-me confiante…” | AutoSport

Depois do triunfo em Fafe, no CPR, o Team Hyundai Portugal está de regresso para tentar vencer de novo, agora no Rallye Casinos do Algarve. Craig Breen, que já rolou em parte dos troços que vai apanhar este ano, por exemplo na sua última participação, em 2012, no rali do WRC, não deve muitas referências já que nesse ano sobre a prova portuguesa do WRC ‘caiu o céu’ como há muito não se via no Rali de Portugal, devido ao muito que choveu.

Passado três anos, o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) está de volta ao Algarve e a dupla Craig Breen/James Fulton, atual líder do CPR encara esta segunda prova do Campeonato focada no objetivo de conseguir o lugar mais alto do pódio. “É bom voltar ao Algarve. A última vez que aí competi foi, penso, em 2012, no rali do WRC.

Claro que guardo boas memórias desse tempo, classificativas bonitas e bastante diferentes das da região a Norte. O piso é mais agressivo, mas também mais aderente, tem algumas curvas complicadas, mas boas condições climatéricas, espero eu.

A minha família tem uma casa em Albufeira e será quase como se eu corresse em casa… Espero vencer, sinto-me confiante, depois de ter feito um bom rali em Fafe. Vou dar o meu máximo”.